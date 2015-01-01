Вы не останетесь один на один с проблемами VPS-сервера. Вы всегда можете написать в поддержку и наши специалисты помогут решить Ваши проблемы - Бесплатно.
Производительность виртуальных серверов VDS, благодаря использованию высокочастотных процессоров и массиву RAID-10 из SSD-накопителей.
Мы ведем круглосуточный мониторинг работы нашего оборудования, что практически сводит на нет падения Вашего сервера и сайтов. UpTime 99.97%.
Да, разумеется. При аренде виртуального сервера VPS мы предоставляем 1 выделенный IPv4 бесплатно.
Да, без проблем. На тарифах виртуальных выделенных серверов имеется панель управления VMmanager, в которой Вы можете получить VNC-доступ, и возможность запустить и выполнить установку VDS из собственного образа.
Да, без проблем. Вы можете размещать подобный контент при условии аренды виртуального сервера VDS в Нидерландах. Если Вы арендуете виртуальный сервер в России, то размещение подобного контента в данной стране запрещено.
На VPS Вы можете установить любую панель управления. Мы рекомендуем использовать связку CentOS 7 + ISP 5 (Бесплатно при оплате от 3 мес.) или же CentOS 7 + VestaCP.
Конечно. Для этого нужно запросить смену тарифа из личного кабинета.
Без проблем. Выше обозначены цены на дополнительные ресурсы для VPS. Вы можете докупить любой, необходимый Вам ресурс мгновенно.
Мы предоставляем бесплатно в смежном ДЦ 25 Гб для выполнения резервного копирования. Для настройки и получения аккаунта откройте тикет в службу поддержки из ЛК.
Все виртуальные выделенные серверы предоставляются на базе виртуализации KVM. Ресурсы выделяются Вам гарантированно.
Круглосуточная поддержка в тикет-системе или звоните +7-499-322-88-55