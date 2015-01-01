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Аренда сервера VPS/VDS | Linux/Windows

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Быстрые VPS

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Аренда VPS в Нидерландах

Аренда VDS в Европе, Нидерланды. ДЦ EvoSwitch.

Старт

ВСЕГО ОТ

368 ₽

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  • 1 GB ОЗУ
  • 1 ядро
  • 25 GB SSD
  • ОС Linux
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • Поддержка IPv6: Есть
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 368 ₽ /мес.
490 ₽ /мес.

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Стандарт

ВСЕГО ОТ

743 ₽

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  • 3 GB ОЗУ
  • 2 ядра
  • 50 GB SSD
  • ОС Linux/Windows
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • Поддержка IPv6: Есть
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 743 ₽ /мес.
990 ₽ /мес.

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Бизнес

ВСЕГО ОТ

1268 ₽

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  • 6 GB ОЗУ
  • 4 ядра
  • 90 GB SSD
  • ОС Linux/Windows
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • Поддержка IPv6: Есть
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 1268 ₽ /мес.
1690 ₽ /мес.

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Дополнительные ресурсы для VDS в Нидерландах

  • Дополнительный IP 99 ₽
  • +1 GB SSD 20 ₽
  • +1 GB RAM 190 ₽
  • +1 ядро290 ₽
  • ISP 5 LITE 290 ₽

Аренда VPS в России

Аренда виртуального сервера VDS в России. ДЦ Selectel.

Старт

ВСЕГО ОТ

518 ₽

купить
  • 1 GB ОЗУ
  • 1 ядро
  • 25 GB SSD
  • ОС Linux
  • Виртуализация KVM
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Поддержка снапшотов
  • Отказоустойчивые DNS
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 518 ₽ /мес.
690 ₽ /мес.

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Стандарт

ВСЕГО ОТ

968 ₽

купить
  • 2 GB ОЗУ
  • 2 ядра
  • 50 GB SSD
  • ОС Linux/Windows
  • Виртуализация KVM
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Поддержка снапшотов
  • Отказоустойчивые DNS
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 968 ₽ /мес.
1290 ₽ /мес.

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Бизнес

ВСЕГО ОТ

1418 ₽

купить
  • 4 GB ОЗУ
  • 4 ядра
  • 90 GB SSD
  • ОС Linux/Windows
  • Виртуализация KVM
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Поддержка снапшотов
  • Отказоустойчивые DNS
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 1418 ₽ /мес.
1890 ₽ /мес.

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Дополнительные ресурсы для VDS в России

  • Дополнительный IP 99 ₽
  • +1 GB SSD 30 ₽
  • +1 GB RAM 190 ₽
  • +1 ядро290 ₽
  • ISP 5 LITE 290 ₽

Аренда VPS в Германии

Аренда VPS в Европе, Германия. ДЦ Telehouse.

Старт

ВСЕГО ОТ

518 ₽

купить
  • 1 GB ОЗУ
  • 1 ядро
  • 25 GB SSD
  • ОС Linux
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 518 ₽ /мес.
690 ₽ /мес.

ЗАКАЗАТЬ

Стандарт

ВСЕГО ОТ

968 ₽

купить
  • 2 GB ОЗУ
  • 2 ядра
  • 50 GB SSD
  • ОС Linux
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 968 ₽ /мес.
1290 ₽ /мес.

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Бизнес

ВСЕГО ОТ

1418 ₽

купить
  • 4 GB ОЗУ
  • 4 ядра
  • 90 GB SSD
  • ОС Linux
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 1418 ₽ /мес.
1890 ₽ /мес.

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Дополнительные ресурсы для тарифов VPS в Германии

  • Дополнительный IP Недоступно
  • +1 GB SSD Недоступно
  • +1 GB RAM Недоступно
  • +1 ядроНедоступно
  • ISP 5 LITE 290 ₽

Аренда VPS в США

Аренда VPS в США. ДЦ Quadranet.

Старт

ВСЕГО ОТ

518 ₽

купить
  • 1 GB ОЗУ
  • 1 ядро
  • 25 GB SSD
  • ОС Linux
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • Поддержка IPv6: Есть
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 518 ₽ /мес.
690 ₽ /мес.

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Стандарт

ВСЕГО ОТ

968 ₽

купить
  • 2 GB ОЗУ
  • 2 ядра
  • 50 GB SSD
  • ОС Linux/Windows
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • Поддержка IPv6: Есть
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 968 ₽ /мес.
1290 ₽ /мес.

ЗАКАЗАТЬ

Бизнес

ВСЕГО ОТ

1418 ₽

купить
  • 4 GB ОЗУ
  • 4 ядра
  • 90 GB SSD
  • ОС Linux/Windows
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • Поддержка IPv6: Есть
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 1418 ₽ /мес.
1890 ₽ /мес.

Заказать

Дополнительные ресурсы для тарифов VPS в США

  • Дополнительный IP 99 ₽
  • +1 GB SSD Недоступно
  • +1 GB RAM Недоступно
  • +1 ядроНедоступно
  • ISP 5 LITE 290 ₽

Аренда VPS в Лондоне, Великобритания

Аренда VPS в Лондоне. ДЦ Telehouse.

Старт

ВСЕГО ОТ

518 ₽

купить
  • 2 GB ОЗУ
  • 1 ядро
  • 10 GB SSD
  • ОС Linux
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 518 ₽ /мес.
690 ₽ /мес.

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Стандарт

ВСЕГО ОТ

968 ₽

купить
  • 4 GB ОЗУ
  • 1 ядро
  • 20 GB SSD
  • ОС Linux
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 968 ₽ /мес.
1290 ₽ /мес.

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Бизнес

ВСЕГО ОТ

1418 ₽

купить
  • 8 GB ОЗУ
  • 2 ядра
  • 40 GB SSD
  • ОС Linux
  • Виртуализация KVM
  • Отказоустойчивые DNS
  • ISP5 LITE Бесплатно
  • Бесплатное администрирование
  • При оплате на 3 года: 1418 ₽ /мес.
1890 ₽ /мес.

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Дополнительные ресурсы для тарифов VPS в Лондоне

  • Дополнительный IP 290 ₽
  • +1 GB SSD Недоступно
  • +1 GB RAM Недоступно
  • +1 ядроНедоступно
  • ISP 5 LITE 290 ₽

Особенности наших VPS/VDS

Администрирование 24/7

Вы не останетесь один на один с проблемами VPS-сервера. Вы всегда можете написать в поддержку и наши специалисты помогут решить Ваши проблемы - Бесплатно.

Производительность

Производительность виртуальных серверов VDS, благодаря использованию высокочастотных процессоров и массиву RAID-10 из SSD-накопителей.

Стабильность

Мы ведем круглосуточный мониторинг работы нашего оборудования, что практически сводит на нет падения Вашего сервера и сайтов. UpTime 99.97%.

Ответы на часто задаваемые вопросы(FAQ's)

Будет ли у меня выделенный IP-адрес на арендуемом виртуальном VDS сервере?

Да, разумеется. При аренде виртуального сервера VPS мы предоставляем 1 выделенный IPv4 бесплатно.

Можно ли установить ОС из собственного iso-образа?

Да, без проблем. На тарифах виртуальных выделенных серверов имеется панель управления VMmanager, в которой Вы можете получить VNC-доступ, и возможность запустить и выполнить установку VDS из собственного образа.

Можно ли при аренде виртуального сервера за границе(В Европе) - размещать адалт контент?

Да, без проблем. Вы можете размещать подобный контент при условии аренды виртуального сервера VDS в Нидерландах. Если Вы арендуете виртуальный сервер в России, то размещение подобного контента в данной стране запрещено.

Какая панель управления предоставляется на VPS/VDS?

На VPS Вы можете установить любую панель управления. Мы рекомендуем использовать связку CentOS 7 + ISP 5 (Бесплатно при оплате от 3 мес.) или же CentOS 7 + VestaCP.

Могу ли я сменить тариф?

Конечно. Для этого нужно запросить смену тарифа из личного кабинета.

Можно ли расширить ресурсы не переходя на следующий тариф?

Без проблем. Выше обозначены цены на дополнительные ресурсы для VPS. Вы можете докупить любой, необходимый Вам ресурс мгновенно.

Как настроить резервное копирование данных?

Мы предоставляем бесплатно в смежном ДЦ 25 Гб для выполнения резервного копирования. Для настройки и получения аккаунта откройте тикет в службу поддержки из ЛК.

Какая виртуализация используется для предоставления VPS(VDS)?

Все виртуальные выделенные серверы предоставляются на базе виртуализации KVM. Ресурсы выделяются Вам гарантированно.


Нужна помощь? Напиши нам, мы с радостью Вам поможем!

Круглосуточная поддержка в тикет-системе или звоните +7-499-322-88-55

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