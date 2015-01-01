Мы предоставляем все популярные услуги хостинга. На всех тарифах предоставляется возможность бесплатной установки SSL-сертификатов. Тарифы на которые мы рекомендуем, обратить внимание.
Оплачивайте наши услуги на срок от 6 мес. и мы удвоим оплаченный период услуги.
Больше не нужно ждать. Активация хостинга и VPS происходит мгновенно после оплаты.
На всех тарифах, без исключения, предоставляются SSL сертификаты в три клика.
Мы Вас не бросим. Среднее время ответа на тикет - 15 минут. Круглосуточная поддержка 24/7.
Вы можете отдельно расширить любой из необходимых Вам ресурсов, на любом тарифе.
Мы предоставляем услуги с далекого 2015 года. Наша команда - это лучшие специалисты, которые работают в хостинге более 10 лет, и имеют опыт для решения практически любых вопросов в течении 10-15 минут. Мы предоставляем весь спектр услуг хостинга - классический хостинг, VPS и аренду выделенных серверов. На VPS и серверах - вопрос администрирования, мы берем на себя. Вам не стоит беспокоится о настройке и поддержке работы сервера. Заказывайте сейчас, и мы удвоим срок оплаты Вашего заказа!
Круглосуточная поддержка в тикет-системе или звоните +7-499-322-89-55