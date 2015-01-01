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Наши популярные тарифы

Мы предоставляем все популярные услуги хостинга. На всех тарифах предоставляется возможность бесплатной установки SSL-сертификатов. Тарифы на которые мы рекомендуем, обратить внимание.

Хостинг

ЦЕНА ОТ

99 ₽

В МЕСЯЦ
  • 3 Сайта
  • 25 GB Диска
  • 2 GB RAM
  • Неограниченные поддомены
  • SSL-сертификаты Бесплатно
  • 60 дней Moneyback
  • Интегрированный Ai-bolit
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Рекомендуем

Стандартные VPS

ЦЕНА ОТ

392 ₽

В МЕСЯЦ
  • 1 ядро (3.6 GHz)
  • 50 GB SSD
  • 1 GB ОЗУ
  • ISP 5 бесплатно
  • 6 стран на выбор
  • Бесплатное Администрирование
  • Виртуализация KVM
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SSD-хостинг

ЦЕНА ОТ

159 ₽

В МЕСЯЦ
  • 5 Сайтов
  • 3 GB SSD
  • 2 GB RAM
  • 2 ядра
  • SSL-сертификаты Бесплатно
  • 60 дней Moneyback
  • FREE Anti-DDoS
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Дешевые VPS

ЦЕНА ОТ

240 ₽

В МЕСЯЦ
  • 1 ядро
  • 10 GB SSD
  • 512 Mb ОЗУ
  • 100 Mb/s порт
  • OC Linux
  • Честная цена
  • Виртуализация KVM
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х2

При оплате услуг от 6 мес!

Оплачивайте наши услуги на срок от 6 мес. и мы удвоим оплаченный период услуги.

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Хостинг провайдер Well-Web

Преимущества нашей компании.

Мгновенная активация

Больше не нужно ждать. Активация хостинга и VPS происходит мгновенно после оплаты.

Бесплатные SSL

На всех тарифах, без исключения, предоставляются SSL сертификаты в три клика.

15 минут

Мы Вас не бросим. Среднее время ответа на тикет - 15 минут. Круглосуточная поддержка 24/7.

Расширение ресурсов

Вы можете отдельно расширить любой из необходимых Вам ресурсов, на любом тарифе.

Мы предоставляем услуги с далекого 2015 года. Наша команда - это лучшие специалисты, которые работают в хостинге более 10 лет, и имеют опыт для решения практически любых вопросов в течении 10-15 минут. Мы предоставляем весь спектр услуг хостинга - классический хостинг, VPS и аренду выделенных серверов. На VPS и серверах - вопрос администрирования, мы берем на себя. Вам не стоит беспокоится о настройке и поддержке работы сервера. Заказывайте сейчас, и мы удвоим срок оплаты Вашего заказа!

96,456
Размещенных сайтов
31,122
Активных клиентов
8
Доступных локаций
23,657
Созданных VPS

Нужна помощь? Напиши нам, мы с радостью Вам поможем!

Круглосуточная поддержка в тикет-системе или звоните +7-499-322-89-55

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